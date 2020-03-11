Beden eğitimi öğretmeni, eski öğrencilerini spor malzemeleriyle sevindirdi Beden eğitimi öğretmeni Murat Doğan, daha önce görev yaptığı Oltu ilçesindeki Gökçedere Ortaokulu öğrencilerini unutmayarak spor malzemesi desteğinde bulundu.

Beden eğitimi öğretmeni Murat Doğan, daha önce görev yaptığı Oltu ilçesindeki Gökçedere Ortaokulu öğrencilerini unutmayarak spor malzemesi desteğinde bulundu.

Doğan, yaptığı açıklamada, Bursa Orhangazi İmam Hatip Ortaokuluna tayin olduktan sonra eski öğrencilerini unutmadığını söyledi.

Köydeki öğrencilerin spor malzemeleri konusunda eksiklerinin bulunduğunu ifade eden Doğan, "Bu yüzden Orhangazi'de bazı adreslere giderek destek topladım. Öğrenci kardeşlerimi mutlu edebildiysem ne güzel." dedi.

Okul müdürü Binali Çakır da yardımları alan öğrencilerin çok sevindiğini belirterek, Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA