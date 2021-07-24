Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik fiyatı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, "bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması" veya "bedel ücretinin azaltılması" gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri'ni olumsuz etkiliyor" dedi. Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik fiyatı! Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik fiyatı!

MSB, TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı. Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik fiyatı!

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedeli askerlik toplam 21 gündür. Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI

Bedelli askerliğin ilk yarı ücreti belli oldu. 30 Haziran 2021 saat 18:00'e kadar ödenecek tutar 39.788,64 lira. Haziran sonrası bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Bedelli askerlik fiyatı 1 Temmuz'dan sonra geçerli olmak üzere 43 bin 150 liraya çıktı.