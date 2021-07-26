BEDAŞ ve ENERJİSA'nın İlimizdeki Faaliyetleri Konusunda Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
BEDAŞ ve ENERJİSA'nın ilimizdeki faaliyetleri ile kurumlar arası koordine gerektiren çalışmalar konusundaki genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
BEDAŞ ve ENERJİSA'nın ilimizdeki faaliyetleri ile kurumlar arası koordine gerektiren çalışmalar konusundaki genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, BEDAŞ İl Müdürü Buğra Han Çağıran ve Enerjisa Yetkilisi Özgür Unan katıldı.
Kaynak: Habermetre