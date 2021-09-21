Becas Medikal cilt bakımı cihazları ile dünyaya açılıyor

Yüksek kalite lazer cihazlarını ile hem kullananların ve hem de cilt bakımı yaptıranları memnun eden cihazlar, yüksek atım ve dalga gönderme gücüne sahip. Lazer Epilasyon, Hydra Facial ve Diode Lazer cihazları başta olmak üzere, medikal cilt bakımı için ihtiyaç duyulan cihazlar, özel mühendis ekipler tarafından rakiplerinden daha etkili olacak şekilde tasarlanıyor. Kullanım açısından oldukça kullanışlı olmasının yanında, ayrıca eğitimler de sağlayan Becas Medikal, dünya genelinde sektörün liderleri arasına yer edinmek için dünyaya açılıyor.

Profesyoneller için uygun olan bu cihazlar, yüksek atım kapasitesine sahip olduğu için, tercihler arasında yer alıyor. Hassas cilt tiplerine uygun olarak üretilen cihazlar, etkisi kanıtlanmış durumda. Becas Medikal başta Avrupa olmak üzere, dünyanın tamamına aşağıdaki cihazları tanıtmak için gerekli girişimleri yapmış durumda.

• Lazer Epilasyon Cihazları

• Cilt Bakım Cihazları

• Bölgesel İncelme Cihazları

• Kalıcı Makyaj Cihazları

• Kalıcı Makyaj Boya ve İğneleri

• Cilt Bakım Ürünleri

Cilt Bakımı Profesyonellerin İşi

Cilt bakımı profesyonellerin işi olduğu gibi, kullanılan cihazlarında buna uygun olması gerekiyor. Lazer epilasyon, bölgesel incelme, kalıcı makyaj cihazları ve ayrıca bunlar için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin de üretimini gerçekleştiren Becas Medikal, Türkiye'de öncü firmalar arasında yer alıyor. Güzellik uzmanları ve çalışanları için hazırlanmış olan özel eğitimler sayesinde, gerek cihazlar ile yapılacak tedavilerin ve gerekse de cihazsız özel solüsyon ve peelingler ile yapılacak cilt bakımları üzerine eğitimler sunuyorlar.

Özel olarak üretilen Becas Medikal cihazları için hazırlamış oldukları eğitim programları, güzellik salonlarına özel olarak da hazırlanıyor. Bu bakımdan alınacak eğitimleri aşağıdan görebilirsiniz.

• Lazer Teknolojileri Eğitimi

• Leke Tedavisi Eğitimi

• B-Hydra Eğitimi

• B-Hifu Eğitimi

• Saç Simülasyonu Eğitimi

• Radyofrekans Eğitimi

• Kalıcı Makyaj Eğitimi

• Dövme Silme Eğitimi

Ayrıca firmanın internet sitesi üzerinden de eğitimlerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

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