Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

26.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:54
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

SİVAS'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.

SİVAS'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.

Sivas'ta yeni doğurduğu erkek bebeğini önceki gün sabah saatlerinde boş arsaya çıplak halde terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz, olay sonrası yakalanarak Numune Hastanesi kadın doğum servisinde tedaviye alındı. Polis nezaretinde tedavisinin ardından Nebile Gücükyılmaz, emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Nebile Gücükyılmaz tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Enes Batur Demet Akbağ Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Mert Günok Gökhan Gönül Samet Aybaba Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Antalya Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 19:54:25. #1.15#
title