Bebeği doğana kadar koronavirüs tedavisi olamayan anne ve bebeği, 88 gün sonra taburcu

İngiltere'nin Birmingham kentinden koronavirüse yakalanan hamile Ellie Wright, bebeğini doğurana kadar tedavi olamadı.

İngiltere'nin Birmingham kentinden koronavirüse yakalanan hamile Ellie Wright, bebeğini doğurana kadar tedavi olamadı. Sezaryenle yaptığı doğumdan sonra 3 hafta komada kalan Wright, hastanede 88 gün geçirtdikten sonra yeni doğan bebeğiyle birlikte taburcu oldu.

Birminham kenti yakınlarındaki Walsall bölgesinden 20 yaşındaki hamile Ellie Wright, oğlu Leo doğana kadar koronavirüsten tedavi olamadı. Ocak ayında 10 hafta erken sezaryenle bebeğini doğuran Wright, 3 hafta komada kaldı ve ancak bebeği 5 haftalıkken kucağına alabildi. 88 gün hastanede kalan Wright, koronavirüsü atlattığını ancak kendisinde bazı hasarlar bıraktığını, tamamen iyileşmesinin 2 yıl kadar süreceğini belirtti. Wright, bebeğinin 1.9 kilo doğduğunu ve yeni doğan ünitesinde 12 hafta kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı