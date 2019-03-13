BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özbek Karınca Misali Çalışıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, Yıldırım bizi, biz Yıldırım'ı biliriz.Vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetle buluşturacağız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sabahın il saatlerinden gece geç saatlere kadar çalmadık kapı bırakmayan Özbek, Yıldırım'ı Gül Hilal ile buluşturmaya kararlı olduklarını söyledi. Belediye meclis üye adayları ile beraber çalışmalara devam eden Özbek, Yıldırım'da asıl sorunun hizmet anlayışından kaynaklandığını vurgulayarak "vatandaşlarımızın teveccühü ile Allah nasip edipte belediye başkanı olduğumuzda ilk işimiz alışa gelmiş hizmet anlayışını değiştirip belediye kaynaklarını Yıldırım ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yararına hakkaniyetli bir şekilde kullanılacağız"dedi - BURSA

Kaynak: İHA