BBP ve Alperen Ocakları'ndan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret

İSTANBUL (AA) - Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere gül bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki şehitliği ziyaret edip kabirlere gül bırakan grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Emir Faruk Uzunpınar, İstanbul'un en mübarek, en kıymetli mekanlarından birisi olan Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulunduklarını kaydetti.

Uzunpınar, "Burada toplanmamızın nedeni son zamanlarda yaşanan uyuşturucu ve fuhuşvari hareketlere yönelik tepki göstermek ve kamuoyu oluşturmak." dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ailesine küfürlü konuşmasını kınadıklarını ifade eden Uzunpınar, "Hep şehit olunca hatırlanan Anadolu çocuklarının, geride bizlere emanet bıraktıklarına dair yapılan bu iğrençlik, bizleri rahatsız eden bir olgudur." dedi.

Emir Faruk Uzunpınar, "Milli şuura, milli ahlaka, milli terbiyeye sahip, manevi değerlerimizle büyümüş, manevi değerlerimizin elbisesini üzerine giymiş, onu hayatına geçirmiş, aynı zamanda çağın gereklerine, bilimi ve ilmiyle donanmış bir gençlik istiyoruz."ifadelerini kullandı.

BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana ise şehitlerin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Şehitliğimizde uyuşturucu satıcılarının, fuhşun kol gezdiği yönünde ciddi ihbarlar var. Şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin kurulması, İstanbul'umuzun bağımsızlığına kavuşmasına, Türk yurdu olmasına vesile olan birçok şehidimizin yattığı Edirnekapı Şehitliği'nde böyle ahlaksızca, edepsizce işlerin yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

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