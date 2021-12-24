BBP Genel Sekreteri Tunç: Alınan önlemlerin netice vereceğine inanıyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz ama eksiğimize, hatamıza rağmen alınan önlemlerin 1-2 ay içinde netice vereceğine inanıyorum. Zaman içinde raflara, marketlere yansıyacağına da inanıyorum" dedi.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nda, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Hayrettin Bal ve İl Başkanı Musali Cemal ile basın toplantısı düzenledi. Tunç, BBP'nin 30 yıla yakın Türk siyasi hayatında yapıcı, yol gösterici ve sorumlu siyaset anlayışı içinde olduğunu belirterek, "Doğru, kimden gelirse gelsin, onun hep yanında olduk; bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yanlış kimden gelirse gelsin onun da hep karşısında olduk ama yanlışları dile getirirken doğruyu da hep gösterdik. BBP hiçbir zaman bilerek hata yapmaz" diye konuştu.

Üzeyir Tunç, BBP'nin 'Cumhur İttifakı'nın içinde olduğunu belirterek, "Seçimler 2023 Haziran ayında yapılacak. Erken seçim yok. Kimse rüyasında darı görmesin. Biz bu ülkeye zarar verenlerle bu ülkenin kutsallarıyla problemleri olanlarla bir arada olamayız. Bizim yerimiz bellidir. Belli olduğumuz yerin eksiğini de bugüne kadar dedik, bundan sonra da deriz. Biz iktidarın ortağı değiliz, ittifakın ortağıyız" diye konuştu.