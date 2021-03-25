Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti
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Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti

25.03.2021 06:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 07:16
Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti

Gelen son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Merkezini ziyaret edip çay içtikten sonra Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Merkezini ziyaret edip çay içtikten sonra Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Muhsin Yazıcıoğlu bu yıl "Türkiye'nin Birliği" teması ile anılacak. Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve Genel Merkez yöneticileri ile birlikte çay içti. Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı ve koronavirüs tedbirlerine uyarak sınırlı sayıda Alperen'le birlikte Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Destici, Kur'an okudu ve dua etti. Destici ayrıca geçtiğimiz hafta Almanya'da vefat eden ve Taceddin dergahına defnedilen ozan Yusuf Polatoğlu kabrinde dua etti. - ANKARA

Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti
Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti
Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edip dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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