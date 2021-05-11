BBP Genel Başkanı Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını bütün Müslümanlara yapılmış saldırılar olarak gördüklerini belirterek, "Biz bunu kendimize yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını bütün Müslümanlara yapılmış saldırılar olarak gördüklerini belirterek, "Biz bunu kendimize yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz." dedi.

Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa'yı ziyaret etti.

Mustafa Destici, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını sistematik şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in bölgeye yeni yerleşimciler getirerek ileri karakollar oluşturduğunu anlatan Destici, bu yerleşimcilerin Avrupa'dan özenle seçilen Yahudi ailelerden oluştuğunu, bunun işgal için bir yöntem olarak kullanıldığını söyledi.

İsrail'in bu yöntemle Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirerek Müslümanların kutsallarını yıkıp yerine kendi kutsallarını yapmayı planladığını dile getiren Destici şunları kaydetti:

"İsrail'in bu saldırılarını şiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz, reddediyoruz. Hem Türkiye ve Türk milleti olarak hem Büyük Birlik Partisi olarak sonuna kadar Filistin halkının, kardeşlerimizin yanındayız. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar sadece Filistin'e ya da Filistin'de yaşayan Müslümanlara karşı yapılmış saldırılar değildir, dünyadaki bütün Müslümanlara ve Müslüman ülkelere karşı yapılmış saldırılardır. Biz bunu kendimize yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Türkiye'den gelen güçlü tepkiler bunun göstergesidir."

Mustafa Destici, Türkiye'nin verdiği tepkinin benzerini demokratik hukuk devleti olan tüm dünya ülkelerinden beklediklerini dile getirdi.

"Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz İsrail'in zulmüne teslim olmayacak"

Büyükelçi Faid Mustafa da Destici'nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Filistin halkının yanında durmaları bizim için şereftir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sürekli Filistin halkının yanında olduğunu dile getiren Mustafa bu izzetli duruşu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Mustafa şunları kaydetti:

"Türkiye'nin duruşu başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, siyasi partiler, TBMM, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu duruş, gerçekten bizim yaramıza bir ilaç gibi gelmiştir. Sizinle ve Türk halkıyla onur duyuyoruz. Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz de İsrail'in zulmüne teslim olmayacak, Filistin topraklarına sahip çıkacak, Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkacak. Müslümanlar olarak Mescid-i Aksa bizimdir, Kudüs bizimdir ve ebede kadar bizim kalacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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