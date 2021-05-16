BBL Inhouse Cup turnuvası finalinin adı belli oldu!
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BBL Inhouse Cup turnuvası finalinin adı belli oldu!

BBL Inhouse Cup turnuvası finalinin adı belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

BBL Inhouse Cup turnuvasında final biletini kapan iki takım belli oldu!

BigBossLayf'ın düzenlemiş olduğu ve Twitch yayıncılarının da bulunduğu VALORANT turnuvası BBL INHOUSE CUP'da 5. gün maçları tamamlandı. GOATZILLA vs MetropAli takımları arasında oynanan mücadelenin kazananı GOATZILLA oldu.

Twitch'in sevilen isimlerinin yer adlığı turnuvada dün GOATZILLA ve MetropAli takımları kafa kafaya geldi. Takımları kısaca hatırlayacak olursak;

GOATZILLA

wtcN

cyberrulzTV

CemBNGL

KendineMüzisyen

AzunyanOzge

MetropAli

pankylol

Uthenera

alixmert

Hype

JrokezFTW

Yarın ise turnuvanın büyük finalinde ve Biat@ takımları mücadele edecek. Biat@ takımındaki isimler:

oidemirel

Moses

Falconn2k

wenotrat

ABeautifulDeath

Kaynak: Playerbros

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