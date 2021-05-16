BBL Inhouse Cup turnuvası finalinin adı belli oldu!
BBL Inhouse Cup turnuvasında final biletini kapan iki takım belli oldu!
BigBossLayf'ın düzenlemiş olduğu ve Twitch yayıncılarının da bulunduğu VALORANT turnuvası BBL INHOUSE CUP'da 5. gün maçları tamamlandı. GOATZILLA vs MetropAli takımları arasında oynanan mücadelenin kazananı GOATZILLA oldu.
Twitch'in sevilen isimlerinin yer adlığı turnuvada dün GOATZILLA ve MetropAli takımları kafa kafaya geldi. Takımları kısaca hatırlayacak olursak;
GOATZILLA
wtcN
cyberrulzTV
CemBNGL
KendineMüzisyen
AzunyanOzge
MetropAli
pankylol
Uthenera
alixmert
Hype
JrokezFTW
Yarın ise turnuvanın büyük finalinde ve Biat@ takımları mücadele edecek. Biat@ takımındaki isimler:
oidemirel
Moses
Falconn2k
wenotrat
ABeautifulDeath
Kaynak: Playerbros