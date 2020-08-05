BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde meydana gelen ve onlarca insanın ölümüne neden olan patlamaya canlı yayında yakalanan BBC muhabirinin korku dolu anları saniye saniye kaydedildi.

BBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar görüntülendi. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise canlı yayına saniye saniye böyle yansıdı.

OLACAKLARDAN HABERSİZDİ

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Patlama anına tanıklık edenlerden biri de BBC Arapça muhabiri Maryam Toumi ve röportaj yaptığı kişi oldu. Toumi, olayın yaşanmasından saniyeler önce olacaklardan habersiz bir şekilde konuğuyla görüntülü röportaj yapıyordu.

RÖPORTAJ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Röportaj sırasında önce gürültü sesiyle irkilen Maryam Toumi, ayağa kalktı. Toumi, patlamanın etkisinin bulunduğu yere ulaşmasının ardından yere düştü. Kameranın da yere devrilmesiyle kopan cam parçaları ekrana yansıdı. Korku dolu anlar yaşayan muhabir o anlarda çığlık atarken, konuk da olanlara anlam veremedi ve kamerayı yanında bulunan kişiye çevirerek, olan biteni anlamaya çalıştı.