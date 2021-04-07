23 avukatın terör örgütü üyeliğinden yargılanmalarına devam edildi

ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın, "terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın, " terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Baran Timtik, ikisi başka suçlardan tutuklu 10 tutuksuz sanık katıldı. İspanya, İtalya, İsviçre ve Fransa'dan avukatlar da izleyici olarak yerini aldı.

Duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik savunmalarını verdi.

Savunmaların ardında cumhuriyet savcısı Selçuk Kozağazlı ve Barkın Timtik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Selçuk Kozağaçlı ve Baran Timtik tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı