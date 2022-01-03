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Bayrampaşa Şehir Parkı'nda mescid

Bayrampaşa Şehir Parkı'nda mescid
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Adapark olarak bilinen Bayrampaşa Şehir Parkı'nda yapımı tamamlanan mescidin açılışını ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Bültenler) - Toplam kullanım alanı yaklaşık 200 metrekareyi bulan, Hacı Yakup ve Remziye Kutsal Mescidi kadınlar ve erkekler bölümünden oluşuyor.

Bayrampaşa Belediyesi, hayırsever Remziye Kutsal'ın katkılarıyla, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine özgü izler taşıyan mescidin yapımını Yıldırım Mahallesi'ndeki Adapark'ta tamamladı. Yapımı tamamlanan mescid, Başkan Atila Aydıner'in ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, hayırsever Hacı Remziye Kutsal ve çocukları ile belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Kadınlar ve erkekler bölümü bulunan, Hacı Yakup ve Remziye Kutsal Mescidi'nin toplam kullanım alanı yaklaşık 200 metrekareden oluşuyor.

"EMEK VE GÖNÜL VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılış töreninde konuşan Başkan Aydıner, "Remziye Kutsal Hanımefendi'nin katkılarıyla, büyük bir özenle yapımını tamamladığımız mescidimiz ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Bu güzel esere emek ve gönül verenlere teşekkür ediyorum. Tevbe Suresi'nde buyurulduğu gibi, "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." dedi.

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