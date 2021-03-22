BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
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BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR

22.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:41

BAYRAMPAŞA'da park halindeki otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, hayalet göstergeyi çalarak kayıplara karıştı.

BAYRAMPAŞA'da park halindeki otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, hayalet göstergeyi çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İlyas Avcı da 15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler dedi. Olay, önceki gün gece saatlerinde Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İlyas Avcı, öğle saatlerinde otomobiliyle evine geldi. Otomobili apartmanın önüne park eden Avcı, evine çıktı. Gece saatlerinde sokağa gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Otomobilin içine giren hırsızlar, aracın hayalet göstergesini çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen İlyas Avcı, ön kapının camının kırıldığını ve hayalet göstergenin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

15 - 20 BİN LİRA BİR MASRAFI VAR

Tekstil işiyle uğraşan otomobil sahibi İlyas Avcı, Dün öğle saatlerinde aracımı buraya bıraktım. Bu sabah hastane ve işe gideyim derken aracın başına geldim. Camı patlamış. Camı patlayınca anladım göstergeyi götürdüklerini. İçeriye baktığımızda hayalet göstergenin olmadığını anladık. Polisi aradık. Polis gelip, parmak izi aldı. 15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler dedi.

BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLDEKİ 'HAYALET GÖSTERGE' PANELİNİ ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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