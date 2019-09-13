Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla gelip 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

13.09.2019 15:41

Bayrampaşa'da "Evleniyoruz" yazılı araç kullanan gaspçılar, 1,7 milyon liralık gasp yaptı.

Olay öğle saatlerinde Bayrampaşa'da Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi.

"EVLENİYORUZ" YAZAN BİR ARAÇ YANAŞTI

Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA