Bayrampaşa'da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler
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Bayrampaşa'da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi

Bayrampaşa'da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da bir evin sahte içki deposu olarak kullanılması üzerine baskın düzenlendi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da bir evin sahte içki deposu olarak kullanılması üzerine baskın düzenlendi. Operasyonda evde pet şişeler halinde 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yılbaşına sayılı günler kala polis ekipleri sahte alkolle ilgili denetimlerini sıkılaştırdı. Bayrampaşa'da bir evin sahte içki deposu olarak kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçerek adresi takibe aldı. Polis ekipleri, takip sonrasında sahte içki imalathanesi olarak kullanılan eve baskın düzenledi. Eve yapılan operasyonda pet şişe ve bidon içinde yaklaşık 30 litre kaçak alkol ve 13 cam şişe alkol aroması ele geçirildi. Pet şişelerin kasaların içinde satışa hazırlandığı görüldü. Evi kaçak alkol deposuna çeviren bir kişi suçüstü yakalanırken şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi

Bayrampaşa'da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi

Bayrampaşa'da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi

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