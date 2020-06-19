Bayrampaşa'da 50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık kamerada
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Bayrampaşa'da 50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık kamerada

Bayrampaşa'da şüpheli bir kişinin gece saatlerinde kapısını kırarak girdiği elektronik eşya satan işyerinden 50 saniyede yaklaşık 50 bin liralık telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da 50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık kamerada
19.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:47
Bayrampaşa'da şüpheli bir kişinin gece saatlerinde kapısını kırarak girdiği elektronik eşya satan işyerinden 50 saniyede yaklaşık 50 bin liralık telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa, İsmetpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan elektronik eşya satan işyerine gelen bir kişi dükkanın kapısını kırarak içeri girdi. Çekmeceleri karıştırmaya başlayan şüpheli bulduğu cep telefonu, tablet ve bilgisayarları toplamaya başladı. Yaklaşık 50 saniye süren hırsızlık olayında şüpheli 50 bin liralık elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin dükkanının kapısını kırarak içeri girdiği ve çekmeceleri karıştırmaya başladığı görülüyor. Şüphelinin çekmecelerde bulduğu telefon ve tabletleri alarak bir süre sonra gözden kaybolduğu güvenlik kamerasına yansıyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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