Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı
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Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı

Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara toplam 20 bin kase aşure dağıtıldı.

Bayrampaşa'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara toplam 20 bin kase aşure dağıtıldı.

Bayrampaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara toplam 20 bin kase aşure dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ve Yalçın Sırakaya ilçenin 11 mahallesini karış karış gezerek özenle hazırlanan aşureleri vatandaşlara ve esnafa ikram etti. Bayrampaşa Belediyesi, birlik ve beraberlik duygularının arttığı Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıttı. Özenle hazırlanan toplam 20 bin kase aşure, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ve Yalçın Sırakaya tarafından ilçenin 11 mahallesindeki vatandaşlara ve esnafa ikram edildi.

Bayrampaşa Belediyesi, her Muharrem ayında vatandaşlara geleneksel olarak aşure ikramında bulunuyor. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı
Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı
Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı
Bayrampaşa'da 20 bin kişiye aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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