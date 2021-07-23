Bayramlaşmada aşı duyarlılığı
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Bayramlaşmada aşı duyarlılığı

Bayramlaşmada aşı duyarlılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Şeyh Selman Bağdu'nun evine bayramlaşmaya gelen misafirler aşı oldu.

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Şeyh Selman Bağdu'nun evine bayramlaşmaya gelen misafirler aşı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından korona virüs aşısı olmak için Batman'ın Beşiri ilçesindeki Şeyh Selman Bağdu'nun evine bayramlaşmaya gelen misafirler aşı oldu. Beşiri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Faruk Dursun ve sağlık personelleri gözetiminde misafirler Şeyh Selman Bağdu çağrısıyla sırayla aşı olurken, toplamda 349 doz aşı yapıldı. Kimi misafirler ilk aşıyı yaparken ikinci doz aşı yapanlar da oldu. Aşının önemine dikkat çeken Bağdu, "Bayramlaşma için gelen konuklara aşı olmaları için bir çağrı yaparak istekte bulunduk, misafirler de isteğimizi kırmayarak sağ olsunlar aşı yaptı. Tüm misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Faruk Dursun ise gün içinde toplamda 349 aşı yaptıklarını söyledi. - BATMAN

Bayramlaşmada aşı duyarlılığı
Bayramlaşmada aşı duyarlılığı
Bayramlaşmada aşı duyarlılığı
Bayramlaşmada aşı duyarlılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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