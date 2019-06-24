Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı
Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde seyreden Hüseyin Çetinkaya idaresindeki 17 TH 575 plakalı otomobil ile Emre Baydar (19) yönetimindeki 17 TP 864 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Baydar yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Baydar, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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