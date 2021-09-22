Bayramiç'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Bayramiç'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel
Bayramiç'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bayramiç Belediyesinin girişimleri, araştırma ve yazışmalar sonucunda ilçenin kurtuluş gününün 22 Eylül olarak belirlenmesinin ardından ilk tören yapıldı.

Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki tören, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve Belediye Başkanı Mert Uygun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan emekli Hava Astsubay Mehmet Ziya Şen, Bayramiç'in işgal ve kurtuluş süreci hakkında bilgi verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Sabahattin Sallama - Son Dakika Haberleri
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