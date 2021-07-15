Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi

Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

yeni pik tehlikesiSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretlerin azaltılmasını, beraber yemek yenilmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasını istedi.

yeni pik tehlikesi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretlerin azaltılmasını, beraber yemek yenilmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasını istedi. Özkan, "Bayramda kurallara uymaz ve aşımızı da olmazsak virüs, dönem dönem değişime uğruyor; yeni varyantla yeni pik yapabiliriz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birimi Öğretim üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde halkın aşı yaptırmasının yanında kurallara da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bayram ziyaretlerinin azaltılmasına, beraber yemek yenilmesi durumundan farklı hanelerin farklı masalarda oturmasına dikkat etmek gerektiğini söyleyerek "Bayramda mutlaka dikkat etmeyi öneriyorum. Benim tavsiyem ziyaretleri az tutalım. Aynı haneden olan kişiler aynı masada yemek yemeli. Yine ziyaretleri yakın akrabalarımızla sınırlı kalmasını öneriyorum. Kapalı ev ortamında herkes aynı anda maskesini çıkarmamalı" dedi.

'YENİ PİK' UYARISIProf. Dr. Özkan, delta ve delta plus varyantı ile Peru'da çıkan lambda varyantına dikkat çekerek, "Bayramda kurallara uymaz ve aşımızı da olmazsak virüs, dönem dönem değişime uğruyor yeni bir varyantla yeni bir pik yapabiliriz. Biz artık istiyoruz ki eylül- ekim gibi çocuklarımız okula gitsin, bizler normal yaşantımıza dönelim. Virüs ve bu salgın çok değişik. Yeni yeni literatür çıkmaya başladı. Yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Hiçbir şey kesin değil. En büyük tavsiyem, korunmaya devam edelim" diye konuştu.'MASKE YASAĞI KALKMAMALI'Prof. Dr. Seçil Özkan, maske yasağının kalkmaması gerektiğini de söyleyerek, şöyle konuştu:

"Maske yasağı devam ediyor, bence kalkmamalı. Açık havadaysak kişilerle aramızda 2 metre varsa ve çok kalabalık değilse etrafımız maskemizi çıkarabiliriz. Parkta yürüyüş ve koşu yaparken maske kullanmak çok zor. Kendimizi ve çevremizdekileri mutlaka korumamız gerekiyor. Otelde tatili geçiriyorsak kapalı mekana girdiğimiz an mutlaka maskemiz olması gerek. Otelde otururken de ailemizden olmayan kişilerle bu mesafe ve maskeye dikkat etmek gerekiyor. Plajda sık aralıklarla oturmuyorsanız maskeyi çıkarabilirsiniz. Denize girerken de kalabalık ortamlardan uzak durarak yüzmek lazım. Otobüsle seyahatlerde zor ama maskeler çıkarılmamalı. Vatandaşlar bir şey yerken açık havada yemelerini öneriyorum. Seyahat sonrası lütfen sarılmayalım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika! Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Petek Dinçöz Serra Arıtürk Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:12:58. #1.16#

title