Bayram öncesi sosyal mesafeli 'tel kadayıf' kuyruğu
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Bayram öncesi sosyal mesafeli 'tel kadayıf' kuyruğu

Bayram öncesi sosyal mesafeli 'tel kadayıf' kuyruğu Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bayram ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıkan vatandaşların tel kadayıf için kuyruk oluşturmaları dikkat çekti.

22.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:39

Bayram öncesi sosyal mesafeli 'tel kadayıf' kuyruğu

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bayram ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıkan vatandaşların tel kadayıf için kuyruk oluşturmaları dikkat çekti.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ilde olduğu gibi Elazığ'da da çarşı pazar yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi alış verişe yönelen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarının yanı sıra tatlı almayı da ihmal etmiyor. Bu nedenle kadayıfçılar yoğun mesai harcıyor. Kadayıfçıların önünde kuyruk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeyi koruması da dikkat çekti.

25 yıldır kadayıfçılık yapan İrfan Sarı, "Babamdan kalan bir meslek onlardan sonra ben devam ettiriyorum. Yarın yasaklar başlıyor. İnsanlarda bayramdan dolayı kadayıf alamaya geldiler kilosunu 13 liradan satıyoruz" dedi.

Her bayram buradan kadayıf aldığını belirten Cihan Eren ise, " 2 saattir sıra bekliyorum. Ben 3 kilo kadayıf alacağım burası çok lezzetli oluyor. Yarım kiloda kadayıf alacak olsam beklerim" diye konuştu.

Bayram nedeniyle kadayıf sırasına girdiklerini aktaran Muhammed Çataltaş ise, "Yarın yasaklar olduğu için bizde şimdiden kadayıf sırasına girdik. Yaklaşık 1,5 saattir bekliyorum. Biz yine de o bayram sevincini içerimizde kayıp etmek istemiyoruz. Evde de olsa ailemizle beraber güzel bir bayram geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi sosyal mesafeli 'tel kadayıf' kuyruğu

Kaynak: İHA

Manşet

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