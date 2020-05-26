Bayram: "Karaman'da üretilen çileklerin aroması çok yüksek"
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Bayram: "Karaman'da üretilen çileklerin aroması çok yüksek"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da üretilen çileğin aroması bakımında çok kaliteli olduğunu söyledi.

Bayram:
26.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:13

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da üretilen çileğin aroması bakımında çok kaliteli olduğunu söyledi.

Bayram, köyleri ve çiftçileri arazide ziyaret etmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Başkışla köyünde üreticilerin H. Hüseyin Önal ve Ahmet Karaca'nın çilek tarlasını ziyaret ederek bilgiler alan Bayram, Hacı Baba Dağının eteklerindeki tarlalarda üreticilerimiz tarafından üretilen ve tamamen organik olan çileklerin aroması Çukurova'dan da güzel. Bizim burada iklim sert geçtiği için çilek kendi içindeki özelliğini dolduruyor ve geç kızarıyor. Yani çilekler günü birlik hemen kızarmıyor. Çilekler iki veya üç gün içerisinde kızarmaya başlıyor. Bu süre zarfında da kızarma içerisinde kendi aromasını almış oluyor. Burada Çukurova bölgesindeki gibi sıcaklıktan dolayı 1 günde kızarmıyor. Bunun içinde çok kaliteli ve lezzetli oluyor" diye konuştu.

Bayram, çiftçilere yönelik yaptığı ziyaretlerin hız kesmeden devam edeceğini de belirterek, tüm üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini diledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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