Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere her yıl 2 kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı kapsamında verilmişti. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının yanıtları araştırıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günlerde kala ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı merak konusu oldu.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyelerine ilişkin gelecek resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi? 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenmişti. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılmıştı. Peki bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ve ne kadar yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? (KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ)

Bayram ikramiyelerine ilişkin gelecek resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler bayramdan önce yapılmıştı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek.

Pazartesi arefe gününün yarım gün olması sebebiyle yarı günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük bayram tatili 9 gün olabilir. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alındığında emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yapılacağı düşünülüyor.

KİME NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.