Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2021 Emeklilerin Bayram ikramiyesi hangi ay ve gün ödenecek?
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Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2021 Emeklilerin Bayram ikramiyesi hangi ay ve gün ödenecek?

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Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2021 Emeklilerin Bayram ikramiyesi hangi ay ve gün ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada 2021 Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki bayram ikramiyesi hangi ayda ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? 2021 bayram ikramiyesi tarihi!

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Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bayram ikramiyesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık."

"3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2021 Bayram ikramiyesi hangi ay ve gün ödenecek?

"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapanan her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir."

Buna göre Bayram ikramiyeleri Mayıs ayı başında ve Temmuz ayı ortasında ödenecektir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:58:22. #1.16#
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