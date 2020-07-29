Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama
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Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde, "Kurban Bayramında valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönündeki haberleri yalanladı.

Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama
29.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:26

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde, "Kurban Bayramında valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönündeki haberleri yalanladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber sitelerinde valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağına ilişkin haberler yalanlandı. Açıklamada, "2017 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ve daha sonra aşama aşama 81 il valiliği ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçen Açık Kapı şube müdürlükleri ve Açık Kapı şefliklerinin temel görevi, vatandaşlarımızın kaymakamlık ve valiliklerdeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak, şikayet ve taleplerini kaydederek bunların etkin şekilde takibini yapmak ve vatandaşlarımızı, takibi yapılan işlem, şikayet veya talepleri hakkında bilgilendirmektir. Görev tanımından da anlaşılacağı üzere, Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da yanlış bilgiye dayalı benzer paylaşımlara rastlanılmış, konuyla ilgili gerekli açıklama, kamuoyu ile paylaşılmıştır.Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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