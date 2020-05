Bayram da Mahmutpaşa Esnafının Yüzünü Güldürmedi Her yıl dini bayramlar öncesi kalabalıktan yürümenin bile zor olduğu İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi Mahmutpaşa'da, bu yıl Ramazan ayının son günleri sanki tatil günüymüşçesine geçti.

