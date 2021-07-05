Bayram, Bursa'dan dereceyle döndü
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Bayram, Bursa'dan dereceyle döndü

Bayram, Bursa'dan dereceyle döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Yerli ve yabancı binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği Uludağ Premium Ultra Trail'den, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram dereceyle döndü.

30 kilometrelik etapta yarışan Bayram, genel klasmanda 5. olurken, yaş gurubunda da 2. oldu.

Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail'de sporcular, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etaplarda yarıştı. Bin 500'e yakın sporcunun katıldığı yarışta,Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram da yarıştı. 30 kilometrelik etapta yarışan sporcu, bu yarıştan da Manisa'da dereceyle döndü. Nefes kesen mücadele de Bayram, genel klasmanda 5., 40-49 yaş gurubunda da 2. olmayı başardı. Zorlu parkurdan Manisa'ya dereceyle döndüğü için mutluluğunu dile getiren Ahmet Bayram, kendisine sağlanan desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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