Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak
Haberler » Güncel » Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak - Haber

Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak

Bayraklı Belediyesi, yerel yönetimler ve eğitim konularının ele alınacağı panelde, 3 önemli ismi ağırlayacak.

20.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:15
Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, Gazete Pencere Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan ve Yerel Yönetimler Uzmanı 'nin konuşmacı olarak katılacağı panel, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

"Yerel Yönetimler ve Eğitim Politikaları" başlıklı panelde, yerel yönetimlerin eğitim gereksinimlerini karşılamada üzerine düşen görevler; çağdaş, etkili, katılımcı bir eğitim sistemi için öneriler ele alınacak. Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu'nda düzenlenecek panel, 18.30'da başlayacak.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler