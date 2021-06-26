Baykuş evin küvetine yavruladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baykuş evin küvetine yavruladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Karatekin - Haberler | Güncel

- Baykuş evin küvetine yavruladı Bursa'da bir evin banyosuna giren baykuş, yavrularını küvette dünyaya getirdi.

- Baykuş evin küvetine yavruladı

BURSA - Bursa'da bir evin banyosuna giren baykuş, yavrularını küvette dünyaya getirdi.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan Zeynep Karakullukçu'nun evine giren baykuş, evin banyo küvetinin içine yavruladı. Yazlık evinin çatısında yaşadığı baykuşun banyo küvetinin içine yavruladığını gören Karakulukçu, İznik itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İtfaiye çalışanları küvetin içinde bulunan yavruları alıpannelerinin görebilmesi için çatıya bıraktı.

İtfaiye çalışanları 2 adet baykuş yavrusunun gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

Baykuş evin küvetine yavruladı
Baykuş evin küvetine yavruladı
Baykuş evin küvetine yavruladı
Baykuş evin küvetine yavruladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Karatekin

Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baykuş evin küvetine yavruladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:51:45. #1.16#

title