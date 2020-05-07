Bayındır'da "Çim Uygulama Merkezi" kurulacak

Ege Üniversitesi ve Bayındır Belediyesi arasında Bayındır'da "Çim Uygulama Merkezi" kurulması için protokol imzalandı.

Ege Üniversitesi ve Bayındır Belediyesi arasında Bayındır'da "Çim Uygulama Merkezi" kurulması için protokol imzalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle online düzenlenen imza törenine, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen makamlarından bağlandı.

Demirezen, tören sonrası yaptığı açıklamada, protokolün ilçe açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Demirezen, "Bayındır bu alanda Türkiye'de tek olacak." ifadesini kullandı.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı"nın açılmasının ardından bu alanda daha fazla çalışma yapılabilmesi için "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması planlanmıştı.

Tire'de kurulacak uygulama merkezinin projesi daha sonra iptal edilmiş, projenin Bayındır'da gerçekleştirilmesi için Bayındır Belediye Meclisi, geçen yıl aralık ayında Buruncuk Mahallesi'nde 34 bin metrekarelik arazi tahsis etmişti.

Kaynak: AA