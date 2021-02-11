Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?

11.02.2021 23:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:45
Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Bayern Münih - Tigres maçı karşılaşmasıyla gerçekleşti. Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?

Bugün gerçekleşen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Bayern Münih - Tigres maçında büyük bir mücadele yaşandı. Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?

BAYERN MÜNİH - TİGRES MAÇ İZLE!

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Meksika temsilcisi Tigres ve Alman ekibi Bayern Münih arasında rekabetin ön safhada oldu maçın skoru belli oldu.

Thomas Müller koronavirüs salgınına yakalandığından dolayı Bayern Münih ekibinde yer alamadı. Bayern Münih - Tigres maçının ilk yarısında gol heyecanı yaşanmadı. Maçın ikinci yarısında59.dakikasındaBenjamin Pavard'ın golüyle Bayern büyük galibiyeti aldı.

BAYERN MÜNİH - TİGRES MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Bayern Münih - Tigres maçı, Bayern Münih'in galibiyetiyle 1 - 0 sona erdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Deniz Türüç Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 23:45:28. #1.16#
title