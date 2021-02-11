Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?

Bugün gerçekleşen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Bayern Münih - Tigres maçında büyük bir mücadele yaşandı. Bayern Münih - Tigres maç izle! Bayern Münih - Tigres maç kaç kaç bitti?

BAYERN MÜNİH - TİGRES MAÇ İZLE!

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Meksika temsilcisi Tigres ve Alman ekibi Bayern Münih arasında rekabetin ön safhada oldu maçın skoru belli oldu.

Thomas Müller koronavirüs salgınına yakalandığından dolayı Bayern Münih ekibinde yer alamadı. Bayern Münih - Tigres maçının ilk yarısında gol heyecanı yaşanmadı. Maçın ikinci yarısında59.dakikasındaBenjamin Pavard'ın golüyle Bayern büyük galibiyeti aldı.

BAYERN MÜNİH - TİGRES MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Bayern Münih - Tigres maçı, Bayern Münih'in galibiyetiyle 1 - 0 sona erdi.