Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.