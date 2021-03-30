Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

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Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı gerçekleşecek. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı, Münih'da Audi Spor Salonu'nda oynanacak. Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı, beIN Sports Haber ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.

Rahime Özbey
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