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Baydar yeniden merkez birliğine seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Baydar yeniden merkez birliğine seçildi

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı veteriner Hekim Yunus Baydar Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği olağan genel kurulunda tekrar Merkez Birliği yönetimine seçildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı veteriner Hekim Yunus Baydar Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği olağan genel kurulunda tekrar Merkez Birliği yönetimine seçildi.

Bir önceki dönem Merkez Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Baydar'ın aynı göreve kaldığı yerden devam edecek. Olağan Genel Kurul sonrası açıklama yapan Baydar, "Bir kez daha bize güvenerek teveccüh gösteren bütün üyelerimize teşekkür ederim. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN

Baydar yeniden merkez birliğine seçildi

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