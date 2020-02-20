Bayburt Üniversitesinden deprem bölgesine yardım

20.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:04

Bayburt Valiliği tarafından organize edilen, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırı dualar eşliğinde gönderildi.



Bayburt Valiliği'nin girişimleriyle Bayburt'tan daha önce gönderilen iki yardım tırına ilave olarak, Bayburt Üniversitesinin de büyük katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde gıda kolilerinin yer aldığı yeni bir yardım tırı daha depremden etkilenen bölgeye gönderildi. Valilik tarafından organize edilen ve Bayburt Üniversitesinin de katkılarıyla hazırlanan yardım tırı Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törenin ardından dualarla yola çıktı.



Deprem bölgesine yapılan önceki yardımlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburtluların ülkesini ve milletini seven, yardımsever ve aynı zamanda dayanışma kültürü yüksek olan vatandaşlar olduğunu söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA