19.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:20

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında liseler arası "Bayburt" konulu bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi öğrencilerine 20 soru yöneltildi.

Yarışmada, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi ikinci ve Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerin geçmişi yad etmelerini ve yaşadıkları coğrafyayı tanımalarını istediklerini söyledi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında Şehit Recep Eşiyok İlkokulu öğrencilerinden Fatma Bayraktar birinci, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Kahraman ikinci, Şair Zihni İlkokulu öğrencisi Melikşah Çakmak ise üçüncü oldu.

Orta okullar arası şiir yarışmasında Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Arslan birinci, Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Elif Ebru Vardar ikinci ve Bayburt Ortaokulu öğrencisi Sena Söylemez üçüncü, liselerarası kompozisyon yarışmasında ise Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nurefşan Keskin birinci, Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Nurten Aktaş ikinci ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Özleyiş Köklüce üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu verdi.

Kaynak: AA