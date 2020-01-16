16.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:46

Bayburt'ta madde bağımlılığıyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt'ta 2019 yılına yönelik madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.

Vali Cüneyt Epcim, toplantıda yaptığı konuşmada, madde bağımlılığıyla mücadeleye büyük titizlikle devam edildiğini belirterek, nüfusa oranla tespit edilen vakaların düşük seviyelerde olduğunu söyledi.

Bu durumun Bayburt açısından sevindirici olduğunu dile getiren Epcim, "Diğer yandan genç nüfusun artış hızına baktığımız zaman bu vakaların artış gösterebileceğini göz önünde bulundurmalı ve tedbirlerimizi buna yönelik almalıyız. Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurumlarla koordinasyonu nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, gerek adli, gerek kolluk kuvvetleri boyutuyla gerekse de rehabilitasyon süreçleri bakımından gözden geçirmekte yarar var. Bu hususta İl Sağlık Müdürlüğümüze büyük görev düşüyor." dedi.

Epcim, madde bağımlılığıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaparak, madde kullanımına olanak sağlayan metruk binaların yıkımına ise devam edileceğini aktardı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun madde bağımlılığıyla mücadelede önemli ve özel bir hassasiyeti olduğuna dikkati çeken Epcim, madde bağımlılığıyla mücadele noktasında her kuruma önemli görevler düştüğünü, gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, manevi yönden desteklenmesi anlamında İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önemli sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Epcim, sivil toplum kuruluşlarını da özellikle bu noktada sahada daha aktif görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Vali Epcim'in konuşmasının ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.

Bu yıl yürütülecek çalışmaların da değerlendirildiği toplantıya, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alper Çevik, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Halit Benek, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile ilgili kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA