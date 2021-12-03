Bayan Yavuz, Gününü Özel Öğrencilerimizle Geçirdi

KARTEPE, KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen bir dizi programa katıldı. İlk olarak Suadiye Cemal Doğan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret eden Bayan Yavuz, özel öğrencilerin çeşitli branşlarda eğitim gördükleri atölye sınıflarını gezdi. Atölye sınıflarında yapılan çalışmaları yakından gören Bayan Yavuz, özel öğrencilerimizle bir süre sohbet ederek, her birini tebrik etti. Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Programa Katıldılar Bayan Yavuz, daha sonra Süleyman Şah İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldılar.

Süleyman Şah İlkokulu konferans salonunda düzenlenen programa Selda Yavuz Hanımefendinin yanı sıra Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İl Müftü Yardımcıları Melek Alçın, Bahri Şamat, Kartepe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Kars, Kartepe İlçe Müftü Vekili Bilal Döngez, Rahmiye Muhtarı İrfan Erçelik, Kartepe Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Mürsel Kurt, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan program özel eğitim öğrencilerinin sunduğu renkli gösterileriyle devam etti.

Büyük beğeni ve keyifle izlenen gösterilerin ardından Bayan Yavuz, özel öğrencilerimize hediyelerini vererek, günün anısına fotoğraf çekildiler.

Programın ardından özel eğitim sınıflarını da gezerek öğrencilerle bir araya gelen Bayan Yavuz, her biri ile yakından ilgilenerek, başarı temennilerinde bulundu.

Özel Öğrencilerimiz İçin Pasta Kestiler

Bayan Yavuz daha sonra Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı.

Kartepe Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Bayan Yavuz'u Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve eşi Dr. Neslihan Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman karşıladı.

Özel öğrencilerimizle bir araya gelen Bayan Yavuz, her birini selamlayarak, sohbet etti.

Bayan Yavuz, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve eşi Dr. Neslihan Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammet Mustafa Kocaman, özel öğrencilerimiz ile birlikte onlar için hazırlanan pastayı kestiler.

Kesilen pastanın ardından Bayan Yavuz ve protokol üyeleri öğrencilerimizle halaylar çekip, oyunlar oynadılar.

Salonda bulunan Pamuk şeker arabasının yanına geçen Bayan Yavuz, burada kendi elleriyle yaptığı pamuk şekerleri öğrencilerimize vererek neşeli ve keyifli zaman geçirdiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet