Bayan Sürücülere Önemli Uyarı Açıklaması

Uzmanlar, yaz döneminde bayanları topuklu ayakkabıyla araç kullanmaması konusunda uyardı.



Yaz tatilinin başlamasıyla vatandaşların sık sık seyahat etmeleri trafiği daha da yoğunlaştırıyor. Bu çerçevede sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları gerekiyor. Uzmanlar ise sürücülerin sıcak havalarda pedal hakimiyeti için terlikle araç kullanmak yerine, ayağı kavrayan spor ayakkabılar tercih etmelerine dikkat çekiyor. Yazın sıcaklığın en çok hissedildiği 11.00 - 16.00 saatleri arasında trafiğe çıkılmamasını tavsiye eden uzmanlara göre, terlikle araç kullanmak istenilmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Sıcak hava sürücülerin ruhsal yapısını da olumsuz etkiliyor. Sıcak havayla birlikte dikkat kaybı ve konsantrasyon bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu tür tehlikeli durumlar kazalara sebep olan etkenlerin başında gelebiliyor. Sıcak hava, sürücülerde yorgunluğa, bitkinliğe ve uykuya yol açıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sıcak havalarda araç kullanacak sürücülere bir dizi uyarılarda bulunuldu. Açıklamada; "Yazın vücudun su dengesini korumak için bol su içilmeli, sıvı gıdalar tüketilmelidir. Sürüş esnasında uykuyu getirebilecek ağır ve yağlı yiyecek tüketiminden kaçınılmalıdır. Araç bol ve rahat giysiler tercih edilmeli, güneş gözlükleri kullanılmalı, sürüş esnasında terlik kullanmaktan kaçınılmalıdır."



Sakın topuklu ayakkabıyla direksiyona geçmeyin



Özellikle bayan sürücülerin topuklu ayakkabılarla araç kullanmaması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Avukat Hitay Güner de, sıcak havalarda direksiyon başına geçecek sürücüleri uyardı. Güner, şunları söyledi:



"Keten giysiler ve hafif giyeceklerle direksiyon başına geçilmeli. Ayağın pedallara hakimiyetinde sıkıntı meydana getirmesi sebebiyle terlik yerine, ayağı kavrayan ve oldukça rahat tutan spor ayakkabılar tercih edilmeli. Araç kullanırken iki hakimiyet uygulaması vardır. Birincisi direksiyon hakimiyeti, diğeri de pedal hakimiyetidir. Gaz, fren ve debriyaj pedalı oldukça hassastır. Gaz pedalına biraz yüklenince aşırı hız sebebiyle kazalar vuku bulabiliyor. Bir defa topuklu ayakkabıyla kesinlikle direksiyon başına geçilmemeli.Düz ayakkabıyla araç kullanılmalı. Topuk gaz pedalına takıldığı zaman ayağınızı gaz pedalından kaldırıp fren pedalına geçirinceye kadar kaza kaçınılmak oluyor. Yazlık parmak arası veya düz terlikler de direksiyonda kazalara davetiye çıkarabiliyor. Yürürken dahi terlik insanın ayağından çıkıyor. Deniz kenarında terlik giyen insanların düştüğünü bile görüyoruz. Direksiyonda da aynı şey var. Sürücü, ayağında terlikle araç kullanıyorsa risk altındadır. Terlik yerine çıplak ayakla kullansalar daha iyi. Aradaki tüm engelleri kaldırıp ayak sinirlerinin pedalla temas ettiği için çıplak ayakla araç kullanmak terlikle kullanmaktan daha sağlıklıdır." - BURSA