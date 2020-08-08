Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gele Bay Yanlış dizisinde Ezgi ve Özgür öpüştü. Yaşanan sahnenin rüya olduğunu gören izleyiciler ise senariste kızarak "Niye hayal kırıklığı yaratıyorsunuz" dedi.

FOX TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış bir haftalık aranın ardından merakla beklenen 6. bölümüyle ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünü oynadığı dizide romantik anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde öpüşme sahnesi ise izleyicileri kızdırdı.

"RÜYALARDAN NEFRET EDİYORUM"

Bay Yanlış'ın 6. bölümüne Özgür ve Ezgi arasında romantik anlar ve öpüşme sahnesi damga vurdu. Ancak ikilinin öpüştüğü anların Özgür'ün rüyası olduğu ortaya çıkınca izleyiciler tepki gösterdi. Sahnenin YouTube üzerinden yayınlanan videosunu izleyenler senariste gönderme yaparak "Tamamen hayal kırıklığı", "Günlerdir bekliyorum rüyaymış meğer" ve "Artık rüyalardan nefret ediyorum" gibi yorumlar yaptı.

BAY YANLIŞ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Göcek'ten dönen Özgür ve Ezgi'nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar'la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır. Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir. O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır. Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır. Ezgi de Özgür'deki bu değişmeleri fark eder ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.