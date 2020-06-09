Bay Yanlış dizisi nedir? Bay Yanlış dizi konusu nedir? Bay Yanlış dizi oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor? Bay Yanlış!
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Bay Yanlış dizisi nedir? Bay Yanlış dizi konusu nedir? Bay Yanlış dizi oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor? Bay Yanlış!

Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu FOX TV'nin yeni romantik komedi dizisi Türk izleyicisi tarafından merakla bekleniyor. Herkesin dikkatini çeken dizi hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Bay Yanlış dizisi nedir? Bay Yanlış dizi konusu nedir? Bay Yanlış dizi oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor?

Bay Yanlış dizisi nedir? Bay Yanlış dizi konusu nedir? Bay Yanlış dizi oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor? Bay Yanlış!
09.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:29

Baş rollerinde Özge Gürel ve Can Yaman gibi ünlü ve başarılı oyuncuların oynadığı FOX TV'nin yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasından itibaren sosyal medyada ve magazin platformlarında gündem olan dizi herkesin merakını çekti. Gençler tarafından ilgiyle izlenileceği tahmin edilen yerli dizi Bay Yanlış hakkında merak edilen detayları sizler için kaleme aldık.

BAY YANLIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Herkesin merakla beklediği dizi Bay Yanlış, 26 Haziran Cuma akşamı FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Bay Yanlış dizisi nedir? Bay Yanlış dizi konusu nedir? Bay Yanlış dizi oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor? Bay Yanlış!
YENİ DİZİ BAY YANLIŞ

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Can Yaman

Özge Gürel

Gürgen Öz

Fatma Toptaş

Sarpcan Köroğlu

Lale Başar

Cemre Gümeli

Serkay Tütüncü

Anıl Çelik

Feri Baycu Güler

Ece İrtem

Kimya Gökçe Aytaç

Taygun Sungar

Suat Sungur

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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