Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 7. Bölümde neler oldu? Bay Yanlış 7. bölüm özeti, Bay Yanlış full tek parça izle!
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Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 7. Bölümde neler oldu? Bay Yanlış 7. bölüm özeti, Bay Yanlış full tek parça izle!

Bay Yanlış 7. bölümü 14 Ağustos Cuma akşamı ekranlara geldi. Dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından Bay Yanlış 7. Bölümde neler oldu, Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı ve Bay Yanlış full tek parça izleme konuları araştırıldı.

Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 7. Bölümde neler oldu? Bay Yanlış 7. bölüm özeti, Bay Yanlış full tek parça izle!
15.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:34

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bay Yanlış 7. bölümüyle ekranlara geldi. Ezgi, La Gabbia'da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur.İşte Bay Yanlış 7. son bölüm izleme ekranı. Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 7. Bölümde neler oldu?Bay Yanlış 7. bölüm özeti, Bay Yanlış full tek parça izle!

BAY YANLIŞ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, La Gabbia'da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi'yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar'a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi'ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar'ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner'in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi'nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 7. SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Can Yaman

Özge Gürel

Gürgen Öz

Fatma Toptaş

Sarpcan Köroğlu

Lale Başar

Cemre Gümeli

Serkay Tütüncü

Anıl Çelik

Feri Baycu Güler

Ece İrtem

Kimya Gökçe Aytaç

Taygun Sungar

Suat Sungur

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