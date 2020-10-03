Bay Yanlış dizisi 14. bölümüyle final yaptı! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı
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Bay Yanlış dizisi 14. bölümüyle final yaptı! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı

03.10.2020 07:36 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:09

FOX TV'nin romantik komedi dizilerinden Bay Yanlış, dün akşam yayınlanan 14. bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin finalinde Ezgi, Özgür'ün restoranına ortak oldu. Öte yandan Özgür, finalde Ezgi'ye evlilik teklifi etti.

Gold Film-Faruk Turgut'un üstlendiği Bay Yanlış ekran macerasını noktaladı. Haziran ayında yayınlanmaya başlayan Bay Yanlış dizisi reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince final kararı alındı.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Dizinin final bölümünde yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler.

Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi'den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi'ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür'le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der. Dizi bu mutlu anlarıyla ekran macerasının da sonuna gelmiş oldu.

İşte son bölümden yansıyan bazı kareler...

Bay Yanlı dizisi 14. bölümüyle ekrana veda etti! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı
Bay Yanlı dizisi 14. bölümüyle ekrana veda etti! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı
Bay Yanlı dizisi 14. bölümüyle ekrana veda etti! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı
Bay Yanlış dizisi 14. bölümüyle final yaptı! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı
Bay Yanlış dizisi 14. bölümüyle final yaptı! Özgür ve Ezgi evlilik kararı aldı
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