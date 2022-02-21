Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli gerçek adı ne? - Haberler
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Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli gerçek adı ne?

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Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli gerçek adı ne?

Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır. Konu hakkında detaylar merak edilirken Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli gerçek adı ne konuları araştırıldı.

Bay Becerikli, çocuk ve ebeveynlerin yakından tanıdığı belgesel karakteridir. Phil Gallagher tarafından canlandırılan karakter, her bölümde farklı bir olayın içerisinde yer almakta ve yaptıkları ile dikkat çekmektedir. Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli gerçek adı ne?

BAY BECERİKLİ KİMDİR?

Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır. Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir.

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