BAU Esports kulüp kayıtları başladı!

BAU Esports bünyesinde yer almak ister misiniz?

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports kulüp kayıtları başladı. Kulüp başvuruların başladığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Geçtiğimiz dönem BAU Dijital Oyunlar ve Espor Kulübü'ne üye olmayı unuttun mu ya da üniversite sınavına girip Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumak istiyorsun? Eğer cevabın evet ise bu dönem açılan kayıtlarda BAU Esports'a başvurmayı sakın unutma! Espor turnuvalarından oyun gecelerine kadar birçok etkinliğe katılmak için başvuru formunu doldurmayı unutma. Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

Adı Soyadı | Name Surname

Öğrenci No | Student ID

Telefon Numarası | Phone Number

E-Posta Adresi | Mail Adress

Discord | Discord Adress

Hangi oyunları oynuyorsunuz? | Which games do you play?

Oyuncu Havuzumuzda Yer Almak İster Misiniz? | Would You Like To Take Part In Our Player Pool?

Başvurudaki formu doldurduktan sonra kulüp yönetimi sizinle iletişime geçecek ve kaydınızı tamamlayacak. Kayıt olanlar şimdiden BAU Esports'a hoş geldiniz!

Kaynak: Playerbros