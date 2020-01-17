: Batuhan Özdemir kimdir? TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir kimdir?

17.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:09

Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesiyle ilgili başlatılan incelemede TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir gözaltına alınmıştı. Vatandaşların da merak konusu haline gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'in kim olduğu hakkında aramalar yapıldı. Peki, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir kimdir?

BATUHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Batuhan Özdemir, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden lisans derecesini ve New York Institute of Technology'den MBA derecesini almıştır.

Batuhan Özdemir, 907 Fenerbahçe Spor Kulubü, Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA), Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD), Young Presidents Organization (YPO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TUGİAD),ve Türkiye Basketball Federasyonu (TBF) üyesidir.

Batuhan Özdemir

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve hissedarıdır. Grubun enerji sektörü faaliyetleri, Özdemir'in sorumluluğu altında devam etmektedir. Limak Enerji; elektrik üretim, dağıtım, perakende satış ve ticaretinden oluşan enerji değer zincirinin tamamında stratejik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Hidroelektrik, doğal gaz ve yerli kömür santrallerinden oluşan yaklaşık 3.000 MW kurulu güce sahip elektrik enerjisi üretim portföyü ile Türkiye'nin en büyük özel sektör üreticilerinden biridir. Dağıtım alanında toplamda yaklaşık 11 milyon aboneye, 52 milyar kWh'in üzerinde elektrik dağıtımı yapan Limak Enerji, aynı zamanda 6 milyar kWh enerji ticaret ve satış hacmi ile sektörün öncü ve en yenilikçi şirketidir.

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