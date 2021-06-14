Batuhan Karacakaya: Survivor Şampiyonu olmayı hak etmiyor

Survivor'dan sürpriz bir şekilde elenen isim Batuhan Karacakaya verdiği ropartajda Mavi takımla ilgili içini döktü, kan kustu. Bir uygulamada verdiği ropörtajda Karacakaya'nın söyledikleri yarışmadan sonra da kendisinden çok söz ettiğeceğe benziyor.

TV8'de yayımlanan Survivor yarışmasında son olarak sürpriz isim Batuhan elendi. Elenmesi'nin ardından Batuhan bir uygulama üzerinden ropörtaj verdi ve kan kustu! "Survivor'da şampiyon olmayı hak etmiyor" dedi. Survivor rüyası Batuhan için bitti. Ancak Batuhan yarışmadan elenmesine rağmen yine kendisinden çok söz ettirecek. Yarışmadan sürpriz bir şekilde elenen Batuhan Karacakaya elemesinin ardından çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yaay adlı uygulamada ropörtaj veren Batuhan Karacakaya sorulan "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" soruş karşısında içini döktü. "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi Takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Diyorlar ki, "Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık, Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor Şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" sözlerini dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin